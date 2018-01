Karlovčanin dobio 100 eura kazne jer je na Facebooku uvrijedio policiju – evo što im je napisao

Karlovčanin iz Grabrika, koji nikada u životu nije bio kažnjavan ni kazneno niti prekršajno, dobio je 100 eura kazne jer je uvrijedio hrvatsku policiju.

On je, tako je utvrdila policija pa ga prijavila Prekršajnom sudu u Karlovcu, 15. rujna u 13.15 sati “omalovažavao policajce na način da je sa svojeg Facebook profila u grupi za trolanje objavio montiranu fotografiju uvredljivog sadržaja s natpisom “Fuck The Police A.C.A.B.” (u grubom prijevodu s engleskog jezika: j… policiju, odnosno All Cops Are Bastards – svi policajci su kopilad, op.a.)

Sud je zaključio da je mladić time počinio prekršaj iz domene remećenja javnog reda i mira te mu odredio kaznu od 200 DEM-a (po tom zakonu kazne se i dalje izražavanju u nepostojećoj valuti).

Ako plati u roku, oprostit će mu jednu trećinu iznosa, ako ne plati, naplatit će mu prisilino. Morat će platiti i 100 kuna troškova postupa. Nije poznat razlog koji bi mladića nagnao na ove ružne riječi.

