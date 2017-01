Ministar potvrdio: Karlovac će još godinama strahovati od poplava – sustav obrane gotov tek nakon 2022. godine

Izgradnja pregrade Brodarci u razdoblju od 2019. do 2022., rekonstrukcija kanala Kupa – Kupa i izgradnja ustave Šišljavić od 2018. do 2020. godine, dodatne retencije na Korani nakon 2022. Godine su to koje bi trebale donijeti dovršetak sustava obrane od poplave u Karlovcu, a koje se navode u odgovoru ministra Slavena Dobrovića na zastupničko pitanje Gorana Beusa Richemberga (HNS).

Planovi i projekti

U dogovoru s ovdašnjim HNS-ovcima pitao je o sustavu obrane od poplava za županiju i Karlovac, posebno za neke njegove dijelove.

Tako u odgovoru na pitanje kada je planiran završetak gradnje oteretnog kanala Kupa-Kupa, odnosno, postavljanje zapornica za ulazak i izlazak vode iz kanala na području Brodaraca, ministar podsjeća da je izrađena studijska dokumentacija za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Kupe za sufinanciranje iz EU fondova. Njome je utvrđeno optimalno rješenje zaštite od poplava na slivu Kupe i definiran projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja.

– Okosnica ovog projekta je izgradnja pregrade na rijeci Kupi na lokaciji Brodarci i uređenje postojeće poluprirodne retencije Kupčina (uključujući izgradnju ustave Šišljavić i istočnog nasipa retencije Kupčina).Time bi se povećala efikasnost korištenja postojećeg kanala Kupa-Kupa i retencije Kupčina, čime bi se smanjili maksimalni protoci velikih voda rijeke Kupe, odnosno, rizici od poplava u Karlovcu i na nizvodnim područjima, navedeno je, te precizirano da se izgradnja ovih zahvata planira u razdoblju od 2018. do 2022., u sklopu EU projekta zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, procijenjene vrijednosti 120 milijuna eura.

EU projekt

Izgradnja oteretnog kanala Kupa – Korana u Gornjem Mekušju trebala bi uslijediti sljedeće godine.

– EU projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja obuhvaća i prokop Korana-Kupa, dužine 2,1 km, s obostranim nasipima i popratnim objektima (preljev na prokopu Korana-Kupa i upusna i ispusna ustava za regulaciju protoka između Korane i prokopa). Izgradnja ovog zahvata planira se u razdoblju 2018-2019., najavljeno je.

